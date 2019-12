Mostar bogatiji za još jedan most: Adrenalinska atrakcija iznad grada na Neretvi

Radi se o visećem mostu izgrađenom na stjenovitim padinama uzvišenja Stolac iznad Mostara koji je sastavni dio Via Ferate Fortica – Mostar, piše “Klix“.

Via Ferata (željezni put) u suštini predstavlja rutu koja prolazi stjenovitim terenom, a opremljena je ankerisanom opremom za penjanje uključujući i sigurnosnu liniju koja štiti korisnike od pada sa visine.

Danas su Via Ferate jako popularne kod turističkog obilaska planina i često sadrže i zahtjevnije konstrukcije, kao što su viseći mostovi, kojima se savladavaju prirodne prepreke.

Radi se o prvoj Via Ferati koja je izgrađena u Mostaru, a projekat je realizovalo Brdsko-biciklističko udruženje MTBA iz Mostara uz finansijsku podršku Vlade HNK. Cilj projekta jeste uvođenje novih sadržaja u Sportsko-rekreativni park Fortica u kojem se već nalazi zipline, sportsko penjalište i staze za hiking i biciklizam.

Dužina uspona iznosi 70 metara s ocjenom težine C-D, a osim glavne rute izgrađena je i lakša varijanta uspona sa ocjenom težine A, koja prolazi kroz usjek pod nazivom “Đavolje stepenice”. Na vrhu uspona nalazi se vidikovac sa prelijepim pogledom na Mostar.

U nastavku Via Ferate izgrađen je viseći most dužine 35 metara, a također je izvršeno i markiranje staza za hiking koje vode do obližnjih bunkera iz Drugog svjetskog rata.

Korištenje Via Ferate je besplatno uz obavezno korištenje sigurnosne opreme koju je moguće iznajmiti u planinskom domu Fortica ukoliko je korisnici ne posjeduju.

U udruženju se nadaju da će se uvođenjem novih aktivnosti u parku Fortica dodatno obogatiti turistička ponuda i da će posjetioci imati razloga duže da ostanu u Mostaru.

