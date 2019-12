U Bosni će danas biti umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini prtežno sunčano

U četvrtak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovni, uglavom, malo do umjereno oblačno i sunčano. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne sa kišom i susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 °C.

U petak pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Herecegovini se očekuje smanjenje naoblake. U večernjim satima, u većem dijelu Bosne, sa slabom kišom, a u višim područjima sa slabom susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 7 do 10 °C,pišw Avaz

Loading..

loading...

Facebook komentari