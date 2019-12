“Bio je nada za međunarodnu zajednicu”: Dodika promijenili Rusi, vlast ili korupcija?

Govorio je posebno u američkom Senatu i o članu Predsjedništva iz reda srpskog naroda Miloradu Dodiku.

Kako vidi njegovo djelovanje u BiH, ako uzmemo stavove da je Dodik nekada govorio jedno danas je totalno drugi politički čovjek?

“Imam puno toga da kažem za gospodina Dodika. On je pragmatičar. Mijenja svoje pozicije i stavove. On je bio nada za međunarodnu zajednicu. Predstavljao je snagu da će BiH krenuti naprijed. Ali zašto se to nije desilo postavlja se pitanje? Da li je to zbog korupcije, da li je to što ne želi da ispusti vlast ili je to pitanje pritiska koji dolazi sa strane – ruskog pritiska. Mi to ne znamo. Kako bi se to moglo to razriješiti. Da li se pritisak na Dodika može izvršiti putem sankcija, ili putem mjera da mu se Dodika uzme ili će se neke mjere odnositi na članove njegove porodice. On će možda prihvatiti neke stvari a možda”, rekao je za “N1“.

Bugajski je komentarisao evropski i NATO put BiH, Godišnji nacionali plan, ali dotakao se i zemalja regije, ruskog i američkog utjecaja, opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa i izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona da je BiH tempirana bomba.

