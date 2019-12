Kiša u većem dijelu Bosne i Hercegovine, na planinama snijeg

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica 1; Tuzla 5; Zvornik 6; Doboj, Zenica 8; Banja Luka, Gradačac 9; Ivan Sedlo, Sokolac 10; Drvar 11; Bugojno, Livno 12; Bihać, Sarajevo, Široki Brijeg 13; Grude, Sanski Most, Trebinje 14; Mostar 15; Neum 16;

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima na planinama sa snijegom. Više padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Očekivana količina padavina u južnim i zapadnim područjima naše zemlje od 40 do 60, lokalno oko/iznad 70, a u ostatku zemlje, uglavnom, od 5 do 15 l/m2. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima jugozapadni. Dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu do 17 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura oko 14 °C, navode iz FHMZ-a.

