Iznenadna ceremonija: Udala se Martina Mlinarević

Kako je napisala, ni oni koji su prisustvovali ovom činu, nisu znali da dolaze na vjenčanje.

“Nije bilo nasmijanijeg, luđeg i ljepšeg dana od jučerašnjeg. Minijaturna, čudesna, iznenadna ceremonija koja to nije, za priču koja potpuna ljubav jeste, par najblizih očiju od klikera i suza, ulice Alifakovca, vulkan najčišće emocije, ram za sve ono turobno i teško pod našim nogama svo proteklo vrijeme. Jučer je bilo ježenje i smijeh koji grca utrobu. Jučer je bila kava u podne na koju su mislili da dolaze par očiju najbližih, a došli su na vjenčanje”, napisala je Mlinarević.

Jučer je, kako je dodala, “dvoje dobilo obavijest da u podne budu na Viberu, jer u zemlji nisu bili, a bili su na vjenčanju”.

“Jučer je nebo bilo skakljivi stiropor čija zrnca šampitaste radosti padaju po cijelom svijetu. Jutros je preminula baba Lekuša i život je upravo i jedino to. Tobogan grlenog smijeha i plaća iz želuca. Pričekala me. Da budem najsretnija. Sjela je na čočak kreveta i odjavila se zauvijek. Moj je život još jednom potvrdio da ga režiraju neki prokleto dobri režiseri. A život je upravo i jedino, samo to. Shvatiti prolaznost, disati smrtnost, biti zrnce prašine koje nije tu svojom voljom niti će istom prestati biti. Ali sve između je vrijeme koje čeka da se odživi”, napisala je poznata bh. književnica.

Nije bilo nasmijanijeg, ludjeg i ljepseg dana od jucerasnjeg. Minijaturna, cudesna, iznenadna ceremonija koja to nije,… Gepostet von Martina Mlinarević Sopta am Samstag, 21. Dezember 2019

