Biskup Franjo Komarica: Handke se izrugao dokazima koje sam mu dao

Na pitanje gosta ovog intervjua, savjetnika za kulturu i religiju Jevrejske zajednice u BiH, Elija Taubera kako bi on komentirao Nobelovu nagradu piscu Peteru Handkeu, slijedio je biskupov zanimljiv odgovor:

“Sticajem okolnosti ja sam imao mogućnost ugostiti gospodina Handkea. Bio je u gradu (Banja Luci) i najavio se da bi navratio. Vrlo me je razočarao kao čovjek, jer je ismijao naš razgovor. Odnosno sve one podatke koje sam ja njemu donosio, koji su bili bitni, koji su govorili koliko je ljudi ovdje pobijeno, koliko protjerano, toliko crkava srušeno. Pitamo se zašto mi nemamo prava na ljudska prava. Da budemo svoji na svome. On je to izrugao. Biskup govori nebuloze. Da to nije istina. Kako sad to? Kako sad to? Ne ulazim u njegov literarni opus koji je takav kakav jer i neka ga procjenjuju drugi, naravno. Ali me je to začudilo. Žao mi je bilo toga čovjeka koji slovi u određenim krugovima kao neko ko uživa autoritet, ali pobogu…“

Šta biste poručili Evropi u tom slučaju? pitao je biskupa Komaricu novinar Butković.

“Meni je žao što se Evropa tako ponaša. Ja ne moram reći da Evropa ovdje nagrađuje one koji štite zločine i zločince, pa kažnjava još jedanput žrtve. To za mene nije toliko iznenađujuće. Žao mi je što je jedna takva renomirana institucija kao što je Nobelov komitet sluša moćnike svijeta. Ali, Evropa je do sada pokazala takvo lice. Šta će Evropa ponuditi drugim kontinentima, šta drugim narodima ako vi tako postupate prema nama, ukućanima svojim… Ja sam tome svjedok… Žao mi je da se naša evropska civilizacija ovako dramatično urušava. Žao mi je kuda ide Evropa. Strah me je malo kuda ide Evropa. Quo Vadis Europa. Ne kuda ide Bosna i Hercegovina, ona je nažalost tamo gdje jeste, zahvaljujući ovakvoj konstelaciji među onima u Evropi koji imaju danas glavnu riječ“, rekao je biskup Franjo Komarica u ovom intervjuu, prenosi patria.

