U ostatku naše zemlje bit će uglavnom sunčano.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice.

Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, u Hercegovini i Krajini od 9 do 13, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Sarajevu će danas preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura iznosit će oko 12 stepeni, piše “Avaz“.

