Oblačno vrijeme do četvrtka

U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili sumaglice. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 10 do 16 °C.

Sutra će u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje uglavnom sunčano.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 10 do 16 °C.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u srijedu. Poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 10 do 16 °C.

U četvrtak se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 10 do 15, a dnevna od 10 do 16 °C.

Loading..

loading...

Facebook komentari