​Djeca u BiH imaju problem s motorikom zbog prekomjernog korištenja novih tehnologija

Pored toga, planirano je da učenici od prvog do četvrtog razreda više nemaju pristup osobnim računalima, a umjesto toga bit će postavljeni zajednička računali u učionicama koja će se moći koristiti uz dozvolu učitelja. I naša država, odnosno školski sustav ima velikih problema kada je u pitanju pošast novih tehnologija, piše Faktor. – Otišli smo u drugu krajnost kada su u pitanju nove tehnologije,piše Pogled.ba

Recimo, uveli smo informatiku od prvog razreda, a brojni medicinski stručnjaci u svijetu, ali i u BiH tvrde da korištenje računala u tako ranoj fazi odrastanja negatovno utječe na motoriku kod djece. Također, to je pogubno i za dječiju inteligenciju. Moramo napraviti hitnu kvalitetnu analizu i ograničiti uporabu tehnologije. Imamo i problem što ove godine učiteljice nisu imale edukaciju iz informatike i onda se logično postavlja pitanje koliko je to sve svrsishodno – pita se Hajrudin Ćuprija, predsjednik Udruženja direktora osnovnih škola u Sarajevskoj županiji. Upravo u SŽ postoje škole gdje je učenicima zabranjeno korištenje mobitela.

Sve škole u Sarajevskoj županiji imaju pravilinike koji se moraju poštivati. Recimo, u Osnovnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija” djeca do petog razreda ne mogu imati mobitel. Nažalost, postoje škole koje to ne poštuju. Učenicima koji se ne pridržavaju te obveze učitelji ili nastavnici imaju pravo oduzeti mobitel i vratit mu ga na kraju sata, odnosno nastave. Djeca trebaju koristiti mobitel kako bi se javili roditeljima kada završe nastavu. Kada bi sve škole bile čvršće ruke, to bi se dovelo u red. Moraju se pooštriti sankcije – kaže Dijana Ćirić-Parla, potpredsjednica Skupštine Vijeća roditelja SŽ. Kako je istaknula, djeca počinju školovanje s pogrešnom predodžbom o novim tehnologijama. – Dolaze pogrešno naučeni. Znaju igrice, poznaju društvene mreže, imaju neke svoje “junake”…

Krivi su i roditelji. Nismo ih naučili da mogu skinuti aplikaciju tablice množenja, dijeljenja, kako igrati šah, nešto edukativno… Jednostavno, koristiti pametan telefon u pametne svrhe. Dalje, malo se ulaže i u nastavni kadar. Nije fer učiteljicama i učiteljima fakturirati sve probleme, posebno kada nisu, kao što je slučaj ove godine, imali neophodnu edukaciju iz informatike. Nažalost, kod nas se premalo ulaže u edukaciju, a to je potrebno činiti stalno. Također, jako je važno da djeca pohađaju vrtiće kako bi se što prije socijalizirala i učila, barem u osnovnim crtama, koliko i za koje namjene mogu koristiti mobitele i računala. Kada odrastuju uz bake, tete pa i roditelje, oni će im uvijek popustiti i dati im da koriste moderne tehnologije, iako je to prerano za njih – naglasila je Ćirić-Parla.

