U jutarnjim satima slaba kiša u Hercegovini, a ponegdje u Bosni slab snijeg ili kiša. Poslijepodne padavine u većem dijelu naše zemlje. U nizinama kiša, a u višim područjima susnježica ili snijeg. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje je očekivana količina padavina lokalno i do 50 l/m2. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 9, a dnevna od 4 do 13 °C.