Bakir Izetbegović: “Handke je kao lešinar hodao po masovnim grobnicama, on je intelektualac vampir”

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je u razgovoru za tursku televiziju TRT Haber prokomentirao dodjelu Nobelove nagrade za književnost austrijskom književniku i negatoru genocida Peteru Handkeu.

Izetbegović je kazao da je nagrada Handkeu sramota za civilizirani svijet i sve one koji su u tome učestvovali, te da je ovaj austrijski književnik dobro znao šta se dešava na Balkanu i u Bosni i Hercegovini.

– Handke se svjesno stavio na stranu nasilnika, na stranu svirepih koljača. On spada u tu vrstu intelektualaca vampira koji se stave u funkciju siledžija, nasilnika, krvoloka, svjesno protiv žrtava, protiv nevinih ljudi, žena i djece koja su pobijena u Bosni i Hercegovini – poručio je Izetbegović.

Handke je znao za zločine, a ovi koji su mu dodijelili nagradu, smatra Izetbegović, su također znali ko je Handke.

– Ne mogu reći da nisu znali. Oni su učestvovali u svemu tome. Pri tome su iznijeli jedan argument kojim se rugaju civilizacijskim vrijednostima, moralom, ljudskošću, da su ocijenili njegovu umjetnost. Ne može se odvojiti intelektualni rad i umjetnost od morala i etike – kazao je Izetbegović.

Uporedio je to sa nagradom snajperisti za preciznost, bez obzira što je on ubijao djecu, žene i nevine ljude.

– Pokušaj da se Handke izvadi sa moralnog dna, dokle je sam sebe doveo, neće pomoći Handkeu da se pomjeri sa tog dna – ocijenio je Izetbegović.

Podsjetio je predsjednik SDA da je Handke dolazio u BiH nakon što su se zločini desili, kada su se prekopavali mrtvi iz masovnih grobnica.

– On je kao lešinar hodao po tim mjestima, gdje su još uvijek prisutni leševi. On se odmarao na tim mjestima, on se hranio na tim mjestima, on se kupao na tim mjestima, sa tim istim zlikovcima. Zato sam ga nazvao intelektualcem vampirom – pojasnio je Izetbegović.

Dodao je da se takav odnos prema žrtvama lakše dešava kada su žrtve muslimani. Podsjetio je da je negiranje genocida i ostalih ratnih zločina, te slavljenje ratnih zločinaca prisutno u našoj zemlji. U tom je kontekstu spomenuo nagradu osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću.

– Dobio je odlikovanje. Dižu se spomenici nekim ljudima koji su učestvovali u zlu u Bosni i Hercegovini. Nema dovoljno jake i jasne reakcije međunarodne zajednice koja je prisutna u Bosni i Hercegovini putem PIC-a i OHR-a. Mi smo nakon genocida izloženi negiranju genocida, pa i slavljenju i glorifikaciji genocida i očekujemo tu jasniju poruku međunarodne zajednice. Nikada nećemo pristati na izjednačavanje strana, koje se pokušava sada uvesti. Nikada nećemo prestati tragati za zločincima, za istinom, za pravdom i za kažnjavanjem zločina, bez obzira ko ih je napravio – poručio je Izetbegović.

Komitet za dodjelu Nobelovih nagrada je, dodaje, narušio svoj kredibilitet, te da ova stvar neće olako proći, čemu svjedoče reakcije civiliziranog svijeta koji na taj način brani ključne ljudske vrijednosti, koje je Handke pogazio, prenosi “Faktor“.

