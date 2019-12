Vremenska prognoza: Spremite topliju odjeću, pred nama hladno i oblačno vrijeme

U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 3 do 8, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 8 do 12.

Sutra pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Poslije podne ili u večernjim satima sa kišom, a u Bosni, uglavnom, sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 1 do 6, na jugu od 6 do 11.

U petak oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima sa kišom, a u višim područjima Bosne sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 7 do 12.

U subotu jutro pretežno oblačno sa snijegom i kišom u centralnim i istočnim područjima Bosne. U ostatku dana prestank padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, piše “Avaz“.

