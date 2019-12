Brojne osude na društvenim mrežama zbog dodjele nagrade Handkeu: “Ovo je sramota”

Na društvenim mrežama objavljuju se brojne reakcije na dodjelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu, posebno nakon što je kontroverzni Austrijanac večeras zvanično i dobio svoju nagradu. Na Twitteru su uslijedile brojne negativne kritike, piše “Klix“.

Korisnici društvenih mreža, kako visoki državni predstavnici, tako i obični građani, izrazili su gnjev zbog dodjele Nobelove nagrade čovjeku koji je otvoreno negirao genocid.

Ministar vanjskih poslova Kosova Behgjet Pacolli napisao je kako je danas sramotan dan za Evropu i ljude.

“Ovo nam pokazuje da Evropa ima amneziju onoga što se desilo na Kosovu, u Bosni i Hrvatskoj. Moramo se suprotstaviti tim revizionističkim pokušajima. Zahvalan sam svima koji su glasno govorili protiv ovog čina“, napisao je Pacolli.

Today is a shameful day for #Europe and human kind the awarding of @NobelPrize to #Handke. It shows that Europe has an amnesia of what happened to us in Kosovo, Bosnia and Croatia. We have to counter these revisionist attempts. Grateful to all who spoke loudly against this act. pic.twitter.com/Lk5PURhPe6

— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) 10. prosinca 2019.