Stiže prava zima, snijeg će padati širom BiH

Poslije podne i u večernjim satima padavine uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U većini područja se očekuje susnježica i snijeg. Temperature zraka u Bosni od jedan do sedam, a u Hercegovini od sedam do 12 stepeni.

U srijedu u Bosni očekuje se pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima i prije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu od jedan do pet, a dnevna od minus jedan do četiri, na jugu od sedam do 10 stepeni.

U četvrtak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima s kišom, a u Bosni uglavnom sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od minus pet do jedan, na jugu od dva do šest, a dnevna od nule do pet, na jugu od šest do 10 stepeni.

