Migranti iz Vučjaka do srijede na drugoj lokaciji

Kazao je kako je na današnjem sastanku dogovoren plan izmještanja migranata van USK u postojeće centre u Bosni i Hercegovini.

“Izmještanje će ići u dva pravca, odnosno dva dijela. Prvi je izmještanje migranata sa Vučjaka i drugi dio je izmještanje viška migranata iz Bire i drugih centara na Kantonu”, rekao je.

Naveo je da je obavio novi razgovor sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem te da je potvrđeno ono što je u petak dogovoreno, odnosno zatvaranje kampa Vučjak.

Premijer USK je pozvao novinare da kada se pozovu da napuste područje Vučjaka, odnosno da ne prate kretanje migranata, iz sigurnosnih razloga.

“Izmještanje će biti provođeno u tri radna dana, dakle ponedjeljak, utorak (sutra) i prekosutra”, naveo je Ružnić te kazao kako je veliki broj pripremnih radnji urađen, te da je utorak središte dešavanja, dok je srijeda “rezervisana” za završnu fazu.

“Ovakav raspored smo dogovorili jer nam je toliko potrebno vremena da se pripremimo i tehnički i iz sigurnosnih razloga”, kazao je.

Naglasio je da mediji neće dobiti informaciju u vezi sa satnicom izmještanja migranta te da će kada završe sa izmještanjem migranata ponovo organizovati pres-konferenciju.

Upitan da prokomentariše koliko je USK brojčano dobio sredstava u toku migrantske krize i da li su javne institucije na platnom spisku IOM-a, Ružnić je kazao: “Novac nikad nije došao niti na jedan račun ove države, ni na državni, federalni, kantonalni ili drugi nivo. Sve je to bilo po projektima. Ono što smo mi kao Vlada kantona podrške dobili jeste podrška prema MUP-u kada su u pitanju vozila i Ministarstvo zdravstva je dobilo jedno vozilo. Dakle, kroz projekte da, jesmo dobili, ali novca od IOM-a ne”.

Prisutnima se obratio i Peter Van der Auweraert, šef misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH, te rekao kako je zatvaranje Vučjaka prvi korak ka smanjivanju pritiska na USK.

“Jako mi je drago što su se dogovorili da se konačno zatvori Vučjak. Ovo je taj prvi korak ka smanjivanju pritiska na USK i da se pokaže solidarnost u čitavoj BiH da se podijeli pritisak koji je bio samo na USK”, poručio je Van der Auweraert.

Šef IOM-a je pozvao medije da budu partneri u prebacivanju migranata, te naveo kako su oni ljudska bića i da ne treba da bude stotine kamera da snima kako se pakuju i prebacuju na drugu lokaciju.

O novoj lokaciji, odnosno kasarni u Blažuju je rekao kako će ona biti spremna za nekoliko sedmica.

“Imat ćemo ovu kasarnu u Blažuju za neke tri ili četiri sedmice, s obzirom da je Ministarstvo sigurnosti dobilo ovu lokaciju tek dvije sedmice ranije. Kasarna mora se obezbijedi. Bilo bi bolje da smo je dobili u junu ili juli, imali bismo više vremena, ali sada imamo konkretno rješenje koje će omogućiti građanima Bihaća da se rastereti situacija”, naveo je.

Istakao je da je od Evropske unije od početka migrantske krize, odnosno od proljeća prošle godine, do sada stiglo oko 40 miliona eura a da je 92 posto novca od toga potrošeno na humanitarnu pomoć prema migrantima koja uključuje i renoviranje zgrada, održavanje, struja, voda, struja, hrana, odjeća i higijenske potrebe, a da je ostatak otišao u dva različita pravca, odnosno na podršku institucijama u Bihaću i Sarajevu, kao što su Služba za poslove sa stranicma, Granična policija BiH itd. Također, jedna dio tog novca je otišao na lokalne zajednice.

“Državni budžet se nije povećao ni za jedan euro što se tiče odgovara na ovu migrantsku krizu, sve je platila međunarodna zajednica. Svi centri koji rade finansiraju se od EU”, istakao je šef IOM-a.

Na pitanje kolika je prosječna plaća u IOM-u, on je rekao: “Nisam siguran koliko je ispravno postaviti to, iritira me to pitanje jer 99 posto ljudi koji rade sa migrantima su ljudi iz Velike Kladuše, Bihaća, dobro rade svoj posao i te ljude već su ih napadali u lokalnim zajednicama zato što oni pomažu migrantima. IOM stalno dostavlja finansijske izvještaje i ne mislim da uposlenici IOM-a imaju prevelike plate”.

Odgovorio je i na pitanje šta će biti sa migrantima koji se vrate u Bihać kako bi prelazili granicu.

“Nećemo prevoziti migrante svaki dan iz Bihaća u Blažuj, ali ćemo morati napraviti neki sistem, možda jednom ili dva puta sedmično kada će se migranti koji se tamo zateknu, ponovo prebacivati nazad. Ne možemo svakodnevno, to bi puno koštalo”, kazao je.

“Fokusiraćemo se na to da ovi ljudi koji se prebacuju iz Vučjaka samo privremeno budu u Ušivku, dok se Blažuj ne otvori budući da kasarna jos nije otvorena, tek smo počeli da radimo na njenom renoviranju. Ako bude postojao određeni broj koji ne može da stane u Blažuj gledat ćemo da se odvezu u Salakovac”, dodao je, prenosi “N1“.

