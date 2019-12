Švedski kraljevski dvor odgovorio na pismo udruženja žrtava iz Srebrenice i Žepe

Švedski kraljevski dvor odgovorio je na pismo koje im je uputila Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, u kojem se, prema riječima Subašić, navodi kako majke podržava u njihovoj borbi, javlja Anadolu Agency (AA).

Subašić je u izjavi za AA prije puta u Švedsku u subotu ispred Međunarodnog aerodroma u Sarajevu podsjetila kako, kada je čula da je Peter Handke, koji je poznat i po negiranju genocida u Srebrenici, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, uputila pismo švedskom kraljevskom dvoru.

-Željela sam da ih upoznam o nepravdi koja se dešava na početku 21. vijeka. Tako da sam dobila odgovor na ovo pismo. Kraljevska porodica je odgovorila na moje pismo-rekla je Subašić.

Pismo joj je uručeno putem Ambasade Švedske u BiH.

-U pismu stoji da oni znaju šta se desilo u Srebrenici i da podržavaju presude Haškog tribunala i sve presude koje su se desile od ‘93. pa nadalje- rekla je Subašić.

Podsjetila je kako je kraljevsku porodicu pozvala na posjetu Srebrenici i da je u odgovoru navedeno kako je nekad u budućnosti planiraju posjetiti.

-(Navode, op.a.) da oni znaju s kakvim bolom se mi majke nosimo, da su uz nas, da nas podržavaju u našoj borbi… Nije bitan sadržaj pisma, bitno je da je moje pismo koje sam poslala, probudilo osjećaje same kraljice i da je ona meni na njega odgovorila. To je meni važno i to što mi znamo da taj koji je dobio Nobelovu nagradu 25 godina negira genocid, vrijeđa majke i da su mu uzor Mladić, Karadžić, Milošević… -rekla je Subašić.

Dodala je kako veća delegacija danas odlazi u Švedsku gdje će 10. decembra, kada Handke bude primao nagradu, poslati poruku cijelom svijetu.

-(Poručit ćemo da je svijet nepravedan prema nama muslimanima u BiH, prema svim muslimanima u cijelom svijetu, da ovo što se nama desilo nije se smjelo zaboraviti i ne smije se zaboraviti…- rekla je Subašić.

Poručila je kako ne mrze, ali da dobro pamte.

-Pamtit ćemo i sve ono što nam se desilo i prenijet ćemo narednim pokoljenjima-rekla je Subašić.

Podsjetila je kako je Handke na konferenciji za medije održanoj jučer pokazao da se nije promijenio i da je upravo zbog nagrade “postao snažniji i ponosniji na sve ono što radi – vrijeđa majke, negira genocid, veliča ratne zločince”.

-Svi oni koji su činili genocid i svi oni koji negiraju genocid bit će na Stubu srama- poručila je Subašić,prenosi Faktor

