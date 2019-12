Smeće od danas ne može na deponiju Uborak

Nezadovoljni građani poručuju da će istrajati, dok gradska vlast poziva policiju da omogući dalje odlaganje. Razlog nove blokade je, prema riječima mostarskih aktivista, nastojanje vladajućih da se i dalje smeće odlaže na Uborak, bez obzira na to što ova deponija odlukom Ministarstva okoliša Federacije BiH od danas neće imati okolišnu dozvolu. Predstavnici Udruženja Jer me se tiče jučer su se sastali sa ministricom turizma i okoliša FBiH Editom Đapo. Ona ih je uvjerila da se bez obzira na pritiske neće izdati nova okolišna dozvola za Uborak, ali im nije mogla dati garanciju da će prestati deponovanje, jer je to u situaciji u kojoj je Mostar danas “javni interes”.

Aktivisti nisu dobili ni čvrste garancije o skorom izmještanju mostarske deponije na novu lokaciju. A sve dok takvu garanciju ne dobiju, mještani naselja na Sjeveru namjeravaju ostati ispred kapija deponije i ne dozvoliti ulazak teretnih vozila sa smećem, piše “Oslobođenje“.

“U Ministarstvu dobro znaju da je dosadašnji rad deponije bio nelegalan. Da ona nema potrebnu papirologiju i da se protupravno radilo godinama. Ukoliko ostanemo nijemi, te i ovog puta ne poduzmemo ništa, oni bi sasvim sigurno i dalje tjerali po svom. Zbog toga potvrđujem – sigurno ćemo danas u jutarnjim satima spriječiti deponovanje smeća i tamo se zadržati dok ne dobijemo čvrste garancije o skorom angažmanu nadležnih s ciljem izmještanja deponije na novu lokaciju. Neće nas spriječiti ni hladnoća, ni mostarska bura… Nisu nas ljetos spriječile ni temperature od plus 45 stepeni Celzijusa”, kaže predsjednik Udruženja Jer me se tiče Omer Hujdur.

Poručuje da se vlast mora osvijestiti i pomiriti sa činjenicom da Uborak nije mjesto na kojem u budućnosti treba deponovati otpad.

“Neka nam donesu pisanu garanciju da se za godinu tamo neće odlagati, mi ćemo se istog trenutka povući ispred ulaza na Uborak”, dodao je.

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić odnedavno boravi na rehabilitaciji u Zagrebu. Glavna savjetnica Radmila Komadina odbila je govoriti za Oslobođenje, kazavši kako je okupirana budžetom Grada za 2020. godinu.

U ranijem obraćanju medijima kazala je kako će Gradska uprava od MUP-a HNK-a zatražiti da omogući odlaganje smeća na Uborak. Tim povodom jučer je stigla žestoka reakcija iz mostarskog SDP-a.

“Pozivamo Tužilaštvo i MUP HNK-a da odu na pravu adresu – Gradsku upravu grada Mostara, te da procesuiraju odgovorne za trovanje i narušavanje zdravlja Mostaraca, kao i kriminal na ovoj deponiji. Degutantno je tjerati policijske organe na nedužne građane koji se trude zaštititi svoje i zdravlje svih nas. Uborak od danas nema okolišnu dozvolu i svako dalje deponovanje smeća tamo predstavljat će kršenje zakona”, izjavio je predsjednik SDP-a Mostara Arman Zalihić.

I aktivisti poručuju kako Komadina u ovom slučaju nema ingerencije pozivati policiju u pomoć.

“Raspolažemo brojnim dokazima da deponija nema urednu papirologiju. Nelegalna je i to potvrđuje upravo izvještaj ministrice Đapo koji je dostupan javnosti. Stoga, poruka MUP-u HNK-a je da odluči da li će štititi građane na strani istine i pravde ili lične interese ljudi iz Gradske uprave”, kazao je Hujdur.

