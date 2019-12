Hrvati u BiH su u šizofrenoj situaciji, živite u BiH, ali vam govore da je ne trebate voljeti

U posljednje vrijeme su intenzivirani pregovori o formiranju federalne vlade. HDZ kao uslov postavlja izmjenu Izbornog zakona. Činjenica je da je ovaj koji imamo diskriminirajući, ali kakav je onaj koji predlaže HDZ rekao je gost “Hayat” televizije.

“Znam je da je neophodno mijenjati Izborni zakon. Znamo da je Dejton donio mir, ali ne i da je bio pravedan. Izborni zakon treba mijenjati, ali ne onako kako to želi HDZ-e to bi ponovo bilo diskriminirajuće. Jer oni žele da diskreditiraju sve Hrvate koji žive mimo tog trećeg entiteta ili Herceg-Bosne kako ga oni nazivaju. To je pogubna politika za Hrvate u BiH. Umjeto da se okrećemo i krećemo prema Evropskim prosperitetima mi se vraćamo u prošlost”, kazao je Mario Pejić.

Umjesto da je fokus na prava svakog građanina na obrazovanje naprimjer, pojedinci sebi uzimaju za pravo da pod krinkom zaštite cijelog jednog naroda odlučuju koji građanin ima pravo pripadati, a koji ne tom narodu.

“Hrvati u BiH se nalaze u šizofrenoj poziciji. Zamislite situaciju, živite u jednoj državi ali vam govore da je ne trebate voljeti. Nemam ja ništa protiv Hrvatske, to je naša susjedna država treba je voljeti. Hrvati u BiH nemaju dvije domovine, mi živimo u BiH, možemo mi voljeti Hrvatsku i ja je volim, ali ja imam jednu državu i to je BIH. Politike su se umiješale. HDZ se osnovao u Skenderiji i oni su bili tada za jednu državu, ali je dolaskom Bobana to promijenjeno i više nisi veliki Hrvat, ako ne voliš Hrvatsku”, kazao je Pejić.

Nedavno je Bosna i Hercegovina proslavila još jedan rođendan. Na Dan državnosti smo se sjetili onoga, i srpska i hrvatska i muslimanska i ostalih. Koliko od tih vrijednosti, ukoliko je moguće zanemariti politička previranja, baštinimo u svakodnevnom životu, među ljudima, koliko je toga sačuvano u građanima.

“Među građanima je sačuvano, ali moramo se paziti zbog mlađih generacija, pogotovo tamo gdje imate dvije škole pod istim krovom. Djeca sve više uče i znaju o historiji susjednih zemalja nego o svojojo zemlji. Moramo da djeci približavamo tradiciju BiH, a to su antifašističke vrijednosti. Moramo jačati domoljublje”, kazao je za kraj Mario Pejić.

Šta su naši stvarni problemi, a šta se kao problem predstavlja radi političkih interesa odgovorio je gost u videu:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari