Majka Adnana Šeraka strahuje: Mog sina u zatvoru čeka smrt

Šerak je, podsjetimo, sredinom septembra ove godine prebačen u Kazneno-popravni zavod Sarajevo zbog problema u odvijanju njegovog resocijalizacijskog tretmana i podnošenja tužbi na rad službenog osoblja Kazneno-popravnog zavoda Zenica.

Povrede

Njegova majka Mirsada Šerak za Oslobođenje kaže da se boji da će njen sin, ukoliko se vrati u zenički zatvor, biti ubijen.

Bojim se za njegovu sigurnost. Dok je bio u KPZ-u Zenica, poslao nam je pismo u kojem je naveo da ga je nekoliko stražara KPZ-a Zenica pretuklo metalnim šipkama. Imam čvrste dokaze da mu se radilo o životu. Sve informacije koje imam sam predala u nadležno tužilaštvo, a uskoro imam sastanak i sa Antikorupcionim timom Vlade FBiH, kaže za “Oslobođenje” Mirsada Šerak.

Kroz suze govori kako je u premlaćivanju Adnana učestvovalo “nekoliko stražara i po nalogu Uprave KPZ-a Zenica”.

Adnan se, kao što je već poznato, krajem 2018. nije vratio s dopusta u KPZ Zenica jer se zaljubio u djevojku kojom se kasnije oženio. Kada je uhvaćen i ponovo vraćen u zatvor, brutalno je pretučen, do iznemoglosti. Udarali su ga po bubrezima i potiljku dok je ležao na podu. Vezali su mu ruke, a kada je tražio da mu povrede slikaju, odveli su ga u sobu u kojoj je bilo mračno. Oni koji su ga tukli rekli su mu: “Ado, nije ništa bilo do nas, to je bila naredba sa vrha.” Što je najgore, nije on jedini kojeg tuku tamo. I drugi su zatvorenici prošli i prolaze sličnu torturu. Tamo vlada haotično stanje. Adnan ima i svjedoke da se sve ovo dešavalo, a njegov advokat je Tužilaštvu BiH podnio prijavu protiv nekoliko službenih osoba KPZ-a Zenica, stražara i članova uprave zatvora, plačući govori majka Adnana Šeraka, koji slovi za jednog od najopasnijih osuđenika u BiH.

Mirsada ističe da je svjesna prekršaja koje je njen sin napravio.

Šta se dešava u KPZ-u Zenica?

Kahrić je mog sina držao u izolaciji mjesecima. Zbog svega se bojim za život svog djeteta. Postoje propisi na osnovu kojih je trebao biti kažnjen, kao npr. samica, to prihvatam, ali da ga tuku, to je već protivno svim pravilima i zbog toga ću da idem ako treba i do Strasbourga, poručuje Mirsada Šerak, koja svakog petka obilazi sina u sarajevskom zatvoru, gdje je Šerak uzoran osuđenik i ne pravi nikakve probleme”.

​Od Ministarstva pravde FBiH zatražili smo odobrenje za razgovor sa čelnikom zeničkog zatvora kako bismo čuli i drugu stranu priče. “Ne možemo vam dati saglasnost”, dobili smo odgovor na naš zahtjev.

Osuđena osoba je tokom boravka u KPZ-u Zenica više puta disciplinski tretirana zbog neprimjerenog ponašanja i vladanja. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je premješten u KPZ Sarajevo, te samo izvještavanje u pogledu navedenog je u suprotnosti sa provedbom pojedinačnog programa izvršenja krivične sankcije. Tokom boravka u KPZ-u Zenica, po zahtjevu nadležnih organa i samog osuđenog, više puta su provjeravani navodi o zlostavljanju, o čemu je Zavod dostavio izjašnjenje sa pratećom dokumentacijom. Napominjemo da su sve ranije žalbe osuđenog Adnana Šeraka tokom boravka u KPZ-u Zenica razmatrane, te je utvrđeno da se tretman provodio shodno važećim zakonskim odredbama, stoji u odgovoru Ministarstva pravde FBiH.

Procedura

Inače, Oslobođenje saznaje da u Tužilaštvu BiH postoji predmet koji se vodi protiv čelnika KPZ-a Zenica Redže Kahrića i jednog visokorangiranog uposlenika Ministarstva pravde FBiH. Izvor blizak pravosuđu za naš list kaže da se radi o optužbama za teška krivična djela počinjena u zeničkom zatvoru.

Na istrazi radi državna tužiteljica, a ključni svjedok u ovom predmetu je Adnan Šerak, koji je već davao izjave. Nekoliko policijskih agencija ga je ispitalo i tokom tromjesečnog boravka u sarajevskom zatvoru, otkriva naš izvor. Na naš upit šta je sa pomenutim predmetom i u kojoj je fazi, u Tužilaštvu BiH nam je rečeno: “Vaš upit u proceduri”.

