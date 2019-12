U Sarajevu pao prvi snijeg ove zime

Snijeg je sinoć prvo počeo padati u sjevernom dijelu naše zemlje, a zatim se “spuštao” prema centralnim i istočnim krajevima što je rezultiralo i da glavni grad BiH osjeti prvi ovosezonski bijeli pokrivač.

Mnogi stanovnici Sarajeva, posebno oni u višim predjelima grada, jutros su za prvu jutarnju aktivnost koristili metle i lopate čisteći nekoliko centimetara snijega sa automobila, prilaza kućama, poslovnim prostorima i trotoarima.

Ekipe KJKP Rad najavile su, uobičajeno, punu spremnost za čišćenje snijega sa gradskih ulica, prema prioritetima. S obzirom da se snijeg ne zadržava i da nije pao u većim količinama, jutros nisu zabilježeni problemi u odvijanju saobraćaja, a ni pješacima nije otežano kretanje.

Snijeg i jutros pada slabijim intenzitetom u većem dijelu zemlje, dok je u Hercegovini kiša. Prestanak padavina se očekuje tokom dana.

Jutarnja temperatura bit će od -3 do 3, na jugu od 5 do 10, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni Celzija, prenosi “Klix“.

