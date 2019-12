BIHAMK: Zbog niskih temperatura upozoravamo i na moguću poledicu, posebno u višim predjelima

Ugaženog i raskvašenog snijega na kolovozu ima u višim predjelima, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Izdvajamo putne pravce Semizovac-Olovo-Kladanj, Mokro-Rogatica, Trnovo-Dobro Polje, Prozor-Gornji Vakuf, Vlasenica–Han Pijesak-Sokolac i Turbe-Banja Luka, kao i puteve na području Livna, Kupresa, Bosanskog Grahova, Drvara i Glamoča.

Na putnom pravcu Livno-Šuica dodatne poteškoće stvara jak vjetar koji formira sniježne nanose.

Na dionici autoputu A-1 Sarajevo sjever –Sarajevo zapad na snazi je ograničenje brzine na 80 km/h, dok je na dionici Sarajevo zapad –Tarčin brzina ograničena na 60 km/h.

Zbog niskih temperatura upozoravamo i na moguću poledicu, posebno u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Na svim dionicama savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i podsjećamo da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

