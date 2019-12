Snijeg zabijelio ulice u dijelovima BiH i stvorio probleme vozačima

Prema informacijama iz BIHAMK-a, raskvašeni snijeg na cesti uzrokovao je sporiji saobraćaj na putnim pravcima Srednje-Olovo, Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac, Vlasenica-Han Pijesak, Turbe-Banja Luka i Teslić Kotor Varoš.

Prema dojavama naših čitatelja, na Nišićkoj visoravni i na Karauli prepriječeni šleperi stvaraju dodatne probleme.

Trenutno na Rostovu pada prvi snijeg ove zime Trenutno, na Rostovu pada prvi snijeg ove zime, cesta je kao led, oprez svim vozačima Gepostet von Bugojno Danas am Montag, 2. Dezember 2019

Magla smanjuje vidljivost na putevima koji od Livna vode ka Kupresu, Glamoču i Drvaru, kao i na području Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina i Velike Kladuše.

I temperature su značajno pale u Bosni pa je večeras u 19 sati u Banjoj Luci, Bosanskom Novom, Prijedoru i Sokocu izmjereno 1 stepen celzija, u Bijeljini 2, u Srebrenici i Rudom 3, a u Zenici 4 stepena. Na Bjelašnici je izmjereno 0 stepeni celzija, a u Sarajevu 5.

Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda navodi da će i jutro i veći dio prijepodneva u Bosni i na jugoistoku Hercegovine biti u znaku snijega i susnježice, a u ostatku zemlje padat će kiša. Do večeri će se oblačnost postepeno smanjivati pa će veći dio zemlje u srijedu i četvrtak biti pod suncem, ali sa mrazom.

Temperature će se ujutro kretati od -3 do 3, na jugu do 10, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni, prenosi “Klix”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari