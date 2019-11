Snijeg zabijelio bh. planine

U subotu, u Bosni dio prijepodneva sa kišom, na planinama će padati snijeg. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. U Hercegovini kiša u ranim jutarnjim satima, a razvedravanje već prije podne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 15°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčanije prijepodne. Više oblačnosti u drugom dijelu dana. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini jače naoblačenje. Prije podne lokalno po Bosni može pasti malo kiše. Jače padavine u cijeloj zemlji u poslijepodnevnim i večernjim satima. Na planinama će padati snijeg. Tokom noći na utorak, usljed opadanja temperature zraka, u Bosni u nizinama će padati susnježica ili snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne jugo. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

U utorak prijepodne na jugu zemlje kiša, u zapadnim, centralnim i istočnim područjima susnježica ili snijeg. Padavine nisu obilne. Bez padavina na sjeveru zemlje. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C, saopćeno je, prenosi “N1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari