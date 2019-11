Josip Pejaković o Šaroviću: “Dopada se nekima -meni ne, ne vjerujem u promjenu svijesti”

Pejaković je za televiziju “N1” komentarisao i u kakvom ambijentu BiH dočekuje Dan državnosti.

– Najlakše je reći nisam odavde. Odakle sam, sa Marsa. Problem je druge prirode i iz toga proizilazi sveopšti problem u BiH. Mora se znati ko je te hladne noći, hladnoga dana 1943. godine donio rezoluciju. Nisu ovi koji nisu odavde i njihovi preci. Oni su bili na drugoj strani. Postat će glavna motorna snaga nacionalnih stranaka koje će doći na vlast. U temeljima tih stranaka su oni koji ne mogu imati prefiks anti, odnosno antifašisti. Njihovi stavovi kroz pokrete četnički, ustaški i oni koji su govorili da su djeca iz mješovitnih brakova kopilad, a niko ih nije osporio, nemaju pravo svojatati i uzimati nešto što su proleteri, radnici, seljaci i inteligencija na čelu sa Rodoljubom Čolakovićem, Pozdercima, Ribarima učinili u danima ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a – kazao je Pejaković.

On je istakao da “imamo ljude koji sebi uzimaju za pravo da negiraju nešto što je ašćare” te da on uvijek ispada kao dežurni branilac Milorada Dodika, a to nije.

– Ja bih se vratio nazad. Kada je SDP bio na vlasti, i SDA, oni koji baštine kontinuitet ZAVNOBiH-a, oni taj zakon nisu donijeli. Dodik danas ne bi imao te stavove koje ima jer bi u zakonu bilo upisano da je 25. novembar Dan državnosti. Oni su imali potencijal i snagu u Parlamentu – poručio je.

Zašto nisu iskoristili tu snagu i donijeli Zakon o državnim praznicima?

– Pitajte to njih. Sada je kasno. Negiranje ZAVNOBiH-a nije krenulo od Dodika nego ranije. Pogrešno je upirati prst u njega samo. Politika je danas na sceni, abort, što znači poljski wc, danas je na tom nivou. Dodik se tu dobro snalazi, ne treba mu advokat. Dopada se sada Šarović, svima u ovoj zemlji – meni ne. Vraćamo se unatrag, vratimo se 20 godina unatrag i analizirajmo stavove Dodika i Šarovića. Ne vjerujem u takve promjene u svijesti. U podtekstu stoji isto – interes da se što duže zadrži na vlasti – poručio je Pejaković za “N1”.

