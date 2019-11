Vremenska prognoza ,evo kakvo nas vrijeme očekuje do petka

U ostatku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do do 13, a dnevna od 7 do 18°C.

U utorak na sjeveru i sjeverozapadu Bosne oblačno. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Novo naoblačenje u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 3 do 11, a dnevna od 8 do 17°C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana kiša u Hercegovini, a u večernjim satima i u istalom dijelu zemlje. U Hercegovini padavine mogu biti i intenzivnije. Jutarnja temperatura od 3 do 12, a dnevna od 9 do 16°C.

U četvratk pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, Posavini i zapadnim područjima Bosne. U večernjim satima padavine u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 13, a dnevna od 11 do 17°C,piše Slobodnabosna

Loading..

loading...

Facebook komentari