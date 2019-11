BiH: Danas oblačno vrijeme, slično i za dane vikenda

Slično vrijeme zadržat će se i za dane vikenda. U subotu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni.

U nedjelju je moguća i slaba kiša u Hercegovini, jugozapadnim i centralnih područja Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Loading..

loading...

Facebook komentari