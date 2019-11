ŠAH MAT: Dodik se na putu BiH u NATO neće moći pozvati na vitalni interes RS

Piše: Slobodan VASKOVIĆ

1.

Kada dokument “Program reformi BiH”, koji je, 19.11.o.g., usvojilo Predsjedništvo BiH, stigne u Brisel, NATO će saopštiti da je primio prvi Godišnji nacionalni program – ANP.

U dokumentu su navedena sva poglavlja koja čine ANP-e, a precizirano je da niži nivoi vlasti ne odlučuju o ulasku u NATO; Odlučuju samo Predsjedništvo BiH ili Predstavnički dom BiH.

To, praktično, izbacuje mogućnost veta u Predsjedništvu, o kojem bi odlučivala Narodna skupština RS, koja je niži nivo vlasti u odnosu na navedenu bh. instituciju.

2.

Prije nego NATO “Program reformi BiH” prihvati kao ANP, biće formirano Vijeće ministara, sa Zoranom Tegeltijom na čelu.

3.

Do formiranja Vijeća ministara, nakon kojeg će u naredna 24 sata ANP (pleonazam je “Program reformi BiH”) biti hitno upućen u sjedište Alijanse, zasuti smo, iz minuta u minutu, teško ofucanom, ali po masivnosti i masovnosti impresivnom količinom laži, neistina, obmana, manipulacija i koještarija što se agresivno rigaju iz redova Unutrašnjeg okupatora.

4.

Nakon što NATO saopšti da je primio ANP, a Zoran Tegeltija već bude ustoličen, uslijediće nova kanonada laži, neistina, obmana, manipulacija i koještarija iz redova Unutrašnjeg okupatora.

5.

Biće mnogo intenzivnija od aktuelne, jer će biti pripremljenija, sveobuhvatnija i snažnija, posebno zbog činjenice da se Unutrašnjem okupatoru otvorila nova dimenzija puna funkcija, koje će im itekako pripomoći da intenziviraju “peglanje” mozgova; Nažalost, u dobroj mjeri slabo zaštićenih.

6.

Ne postoji Granica Laži kod Unutrašnjeg okupatora; Samim tim ne postoji ni Laž koju predatori Unutrašnjeg okupatora nisu spremni izgovoriti, primitivizma koji nisu spremni materijalizovati, užasa koje nisu spremni prirediti…, koristeći uz njih sve ostale alate (targetiranja/prinude/batine/nasilje/progoni/izgoni/možda i poneka likvidacija…) protiv kritičara, istine i realnog stanja.

7.

Sve rečeno već znamo, sve rečeno već predugo živimo i sve rečeno ćemo nastaviti da živimo!

8.

Znamo i da je Milorad Dodik, generalisimus snaga Unutrašnjeg okupatora, ulazeći na sastanak tog 19.11. o.g., bio svjestan da je pred zidom i da više nema kud, nakon svih Lažnih prijetnji, laži, “naivnosti” i obmana koje su se galopirajući topile i prijetile ozbiljno da ga rastope; U cijelom “Projektu ANP” imao je samo jednu iskrenu želju – da u “pregovorima” dobije navedenu vremensku dinamiku dešavanja (Prvo formiranje Savjeta ministara, pa tek onda slanje ANP-a), kako bi mogao upotrijebiti sve svoje resurse laži, neistina, obmana, manipulacija i koještarija, da bi njima pokrio i sakrio propast decenijskih laži, neistina, obmana, manipulacija i koještarija… čijim, mora se priznati, izuzetno vještim plasiranjem dobija mandate za vulgarno razvaljivanje svih segmenata društva.

Dodik, šef Crvenih “Biciklista” (pred jakim povijeni, nad slabim brutalni), povio se do poda pred Kvintom, “otkačio” Rusiju (koji su ga snažno podržavali i čije je interese dugo godina sprovodio) i njene antiNATO projekte i prihvatio ANP; Samim tim i ulazak BiH u NATO!

9.

Rusi?

Petar Ivancov, ambasador Rusije u BiH, je, komentarišući da usvajanje “Program reformi BiH” nije ANP, sebe pokušao nametnuti kao portparola zemalja Kvinte – SAD, Francuska, Italija, Velika Britanija, Njemačka – listom država koje njegovu Maticu drže već godinama pod teškim sankcijama.

Kome takvo poražavajuće, nediplomatsko, zapanjujuće ponašanje Ivancova nije dovoljno objašnjenje da su Rusi bili nokautirani spoznajom da je potpisan ANP, da nisu ni znali da će biti potpisan, onda tome ni Sibir, u sred zime, ne može pomoći da bilo šta shvati i razumije!

10.

Rusi će se brzo konsolidovati i ponovo napasti, nema tu dileme, ali je sada taj napad u novim, po njih, lošijim, mnogo defanzivnijim, okolnostima!

Rusi gube!

11.

Kvinta ćuti, njima se ne žuri, dobili su šta su htjeli i što je i bilo potrebno – ANP, koji znači ukivanje BiH u NATO; Oglase se tek sporadično Twiter asocijacijama i saopštenjem iz mađarskog Ministarstva inostranih poslova (uskoro i iz drugih zemalja) kako je usvojen ANP-e.

12.

Jednostavnije rečeno, za zemlje Kvinte je najvažnije da su izvojevali još jednu pobjedu nad Rusijom ukucavajući i treću, zaredom, zapadnobalkansku zemlju – BiH – u NATO, nakon Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

13.

Što se Dodika tiče, on je dobio prijeko potrebno vrijeme da predahne i sagleda koje su to nove laži, neistine, obmane, manipulacije i koještarije potrebne da bi njima pokrio i sakrio propast aktuelnih, i onih koji će uslijediti, nakon što NATO prihvati ANP i javno to saopšti.

14.

Unutrašnji okupator i dalje vozi vozove laži; Preduge kompozicije pune otrovnih neistina; Generalisimusu Dodiku je to najbitnije. Na sledećoj “stanici” već će imati nove vagone pune novih, pažljivije, osmišljenih laži, beskonačan broj njih…

15.

Da je drugačije, objava ANP-a, pleonazma za “Program reformi BiH”, ne bi bila sporna, posebno ne nedozvoljena!

Loading..

loading...

Facebook komentari