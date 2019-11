Prijem u Predsjedništvu BiH povodom Dana državnosti: Umjesto Komšića govorio Pejaković

U svečani salon Predsjedništva stigli su brojni gosti, predstavnici diplomatskog kora i društveno-političkog života BiH.

Himnu je svirao Banjalučki gudački orkestar.

Prisutnima se obratio Šefik Džaferović, a umjesto govora predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića obratio se Josip Pejaković, koji je pročitao dio poeme “Zemlja stijena”.

Džaferović je kazao da “vjeruje u da odgovor koji su postigli neki dan može biti prekretnica za budućnost”.

“Naš cilj je jasan – Bosna i Hercegovina kao moderna, prosperitetna država ravnopravnih ljudi, članica Evropske unije i NATO-a. Do tog cilja ćemo, budite potpuno uvjerni, sigurno doći. Poštovani prijatelji! U 24 godine postdejtonske Bosne i Hercegovine učinjeno je mnogo, provedene su brojne reforme, ostvaren je napredak. Nekad su ti procesi išli brže, nekad sporije. Napredovali smo brže dok smo imali izraženo prisustvo naših prijatelja iz međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Slabljenje njihovog interesa rezultiralo je jačanjem destruktivnih politika koje pokušavaju da ospore postojeća rješenja, zakone, odluke. Te politike pokušavaju Bosnu i Hercegovinu vratiti unazad, uvući je u nove etničke, pa i teritorijalne podjele. Ponovo im svima poručujem da je to uzaludno gubljenje vremena, jer u tome ne mogu uspjeti. Jasno im se to pokazuje iz dana u dan. Jedino što može biti posljedica takvih politika jeste odlazak mladih ljudi iz ove zemlje, slabljenje ekonomije, politička nestabilnost koja tjera investitore. A to nikome ne treba, niti može biti od koristi bilo kojem narodu u našoj zemlji. Ono što ljudima u ovoj zemlji treba su mir, posao, ekonomska stabilnost, napredak, pravda, sistem koji garantuje jednaka prava svima i jasna perspektiva koja im daje nadu da će sebi i svojoj djeci moći osigurati pristojan život. Narod je umoran od kriza i političkih prepucavanja”, poručio je Džaferović.

Umjesto Željka Komšića govor u Predsjedništvu BiH održao Josip Pejaković Gepostet von Patria am Donnerstag, 21. November 2019

Domaćini ovogodošnjeg prijema su Željko Komšić i Šefik Džaferović, a kao i ranijih godina, član Predsjedništva iz entiteta Republika Srpska ne prisustvuje prijemu.

Podsjećamo, 25. novembar slavi se kao Dan državnosti BiH, jer je na taj dan 1943. godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost naroda da Bosna i Hercegovina bude njihova zemlja, u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, te ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

