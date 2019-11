BIHAMK: Vidljivost je ovoga jutra smanjena zbog magle

Na širem području Livna, Tomislavgrada, Nevesinja, Goražda, Žepča, Orašja, Odžaka vidljivost je ovoga jutra smanjena zbog magle, pa vozače pozivamo na pojačan oprez.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk tokom dana od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Ključ-Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Vozači se savjetuju da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Podsjećamo da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

