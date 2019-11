Građani Sarajeva protestuju ispred Vijećnice zbog snimaka djece iz Zavoda Pazarić

Riječ je o drugom protestu danas koji je održan nakon što je objavljen uznemirujući materijal i dokazi o stanju u kojem se nalaze djeca štićenici Zavoda u Pazariću, prenosi “Klix“.

Na večerašnjim protestima građani su poručili da će, ako to bude bilo potrebno, i prenoćiti ispred Vijećnice, sve dok se njihovi zahtjevi ne ispune, a to je da se hitno smijene članovi Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću i to u roku sedam dana.

U vrijeme protesta u Vijećnici se održava Inkluzivna modna revija pod nazivom “Inspiracija BiH”, koja akcenat stavlja upravo na djecu s poteškoćama u razvoju. S ove manifestacije poslana je poruka da ova grupa stanovništva treba treba mnogo veću pažnju.

Prije nego što su se okupili ispred Vijećnice, građani su isti protest održali i ispred zgrade Parlamenta na Skenderiji. Na oba protesta poručili su da vlada već godinama sistematski ugrožava živote i dobrobit štićenika Zavoda u Pazariću, što je i povod današnjih protesta.

Podsjećamo, Sabina Ćudić danas je prezentirala šokantne detalje o tretmanu štićenika, a posebno djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Na uznemirujućim fotografijama koje je prethodno dostavila medijima vidi se kako su djeca vezana za namještaj i radijatore te su zbog takvog tretmana kod njih zabilježene fizičke povrede i pogoršano psihičko stanje.

Protesti se nastavljaju i sutra ispred zgrade Vlade FBiH i bit će održani u 12 sati.

