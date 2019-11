Žuti meteoalarm zbog kišnih padavina u Hercegovini

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm zbog očekivanih kišnih padavina od 20 do 30 litara po kvadratnom metru za područje Hercegovačko-neretvanskog, i od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara po kvadratu, za područje Zapadnohercegovačkog kantona.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme s kišom. Vjetar slab do umjerene jačine, jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16 Celzijevih stepeni, saopšteno je iz FHMZBiH, piše “Fena”.

