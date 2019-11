Prognozira se pretežno oblačno sa slabom kišom, a temeperature zraka će i dalje biti iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba Sarajevo

Do kraja novembra u Bosni i Hercegovini bit će izraženiji jugo koji će usloviti pretežno oblačno vrijeme sa povremenom slabom kišom

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH) od 19. novembra do 2. decembra, kiša se očekuje u jugozapadnim, zapadnim i južnim područjima. Puhat će slab do umjeren vjetar.

U prvom dijelu sedmice na zapadu i jugozapadu zemlje mogući su i jaki udari vjetra. Zadržat će se natprosječno toplo vrijeme, a slab mraz je moguć na planinama i visoravnima.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od četiri do 10 u Bosni, u Hercegovini do 12 stepeni. Maksimalne dnevne temperature kretat će se od 10 do 15 stepeni u Bosni, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

I u zadnjoj sedmici ovog mjeseca, od 25. novembra do 2. decembra, prema raspoloživim sinoptičkim kartama neće doći do veće promjene vremenskih prilika. Prognozira se pretežno oblačno sa slabom kišom, a temeperature zraka će i dalje biti iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine,piše Anadolija

Jutarnje temperature zraka varirat će između dva i sedam stepeni u Bosni, na jugu zemlje do 10. Najveće očekivane dnevne temperature između šest i 14 stepeni Celzijusa.

