MMF neće nastavljati trenutni produženi aranžman s BiH

On je pojasnio da je činjenica da je trenutni program u zastoju od proljeća prošle godine, a istječe u septembru naredne godine, te da nema mnogo smisla sada se vratiti na to jer je krajnji rok kada on istječe relativno blizu.

– Ako bismo uspjeli da se usaglasimo o programu s vlastima na svim nivoima, izvjesnija je opcija da bismo se u ovom trenutku odlučili na pregovaranje o novom programu – rekao je Džuel za “Nezavisne novine”.

On je dodao da bi u okviru novih pregovora bilo razgovarano o novom paketu reformi i da za to postoji više razloga.

Osim toga, dodao je Džuel, došlo je do promjena reformskih prioriteta, tako da bi u eventualnom novom programu i to bilo posebno razmotreno.

Džuel kaže i da je zvanična pozicija te organizacije da BiH treba nova vlast u skladu s izbornim rezultatima.

On je podsjetio da je prije tri godine situacija u BiH bila mnogo teža i da su vlasti imale potrebu da pozajme od MMF-a.

– Sada su u mnogo boljoj finansijskoj poziciji – naglasio je Džuel, prenosi “Srna”.

