Čudo od djeteta: Said zna više saobraćajnih znakova od mnogih vozača

Njemačka zastava

“Zastavu Njemačke upamtio je prvu, a kasnije je pamtio po tri zastave. Kad pođe kući, pokažemo mu zastave i kažemo imena zemalja. Narednog dana ponovo mu pokažemo iste zastave i on bez problema zna koja je zemlja. Dovoljno je da mu jednom ili dva puta kažemo ime države i Said to zapamti”, kažu za “Avaz” odgajatelji iz srebreničkog vrtića.

Saidova majka Kadira Šakić napominje da se njen sin lani počeo zanimati za slova, brojeve i saobraćajne znakove. Danas čita, piše, broji do stotinu i zna skoro 60 saobraćajnih znakova.

Marke automobila

“Muž Sead i ja shvatili smo od početka da je Said natprosječno inteligentan. Sada je najpreče da se igra. Kao i svaki roditelj, od svog djeteta očekujem sve najbolje, ali njegova budućnost neka ide svojim tokom”, kazala je majka Kadira.

Mali Said kaže da je saobraćajne znakove naučio od oca tokom vožnje, ali i iz knjige saobraćajni podsjetnik, koju danas ne ispušta iz ruku. U posljednje vrijeme počeo se zanimati za marke automobila i državne registarske tablice.

Dva omiljena

Said kaže da su mu omiljeni saobraćajni znaci za klizav kolovoz i parking za invalide. Najteže je, kaže, naučio znak zabrane saobraćaja za cisterne.

Loading..

loading...

Facebook komentari