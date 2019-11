Građani dižu kredite i napuštaju BiH, a žiranti otplaćuju dugove

Mnogo slučajeva

Potvrdio je to i Jovica Cvjetković, predsjednik Udruženja žiranata BiH. Kako je rekao, zastrašujuće je mnogo takvih slučajeva zabilježeno u posljednjih čak 10 godina, od kada postoji Udruženje, piše Avaz.

– Nije toliki problem ako bh. građanin ode u Ameriku ili Kanadu. Te zemlje ne dozvoljavaju ulazak ukoliko nisu izmirene sve obaveze. Pod tim mislim i na kredite i na dug prema državi – rekao je Cvjetković.

Najviše građana BiH otišlo je, ipak, u Njemačku, Austriju i Švicarsku. Samo u Njemačkoj 2017. i 2018. godine skoro 50.000 građana prijavilo je boravak.

– Te zemlje ne traže nikakve potvrde o tome imaju li dugove ili ne, njih to ne znaima. No, po službenoj dužnosti, on ne može dobiti pasoš, jer postoji Zakon o putnim ispravama, koji kaže da, ako osoba ima dugovanja, neće dobiti putnu ispravu. Na to mislim ako je ta osoba dobila dopis suda, neće dobiti isprave – pojasnio je Cvjetković.

Sudska zabrana

Dodaje da ko god otplaćuje tuđi dug, ukoliko ima sudsku presudu ili rješenje, može se obratiti Udruženju.

– Osobama koje su digle kredit i namjeravaju ići vani, put se može sudski uskratiti. Alarmantno je da u svakoj općini postoji barem deset takvih žiranata – rekao je Cvjetković.

Građani prije odlaska, vjerovatno, dižu u bankama kredit, koji im služi kao kapital za život u inozemstvu.

