Poznatom članu SDP-a otkriven rak, operisan dva puta

“Od danas do sutra. Tako svi mi živimo. Sve preče od prečeg. A onda se desi da sutra ne dođe, a danas smo se mogli pobrinuti da bude drugačije. Nedavno, na pregledu iz potpuno drugih razloga, ustanovljeno je da imam nešto što bi moglo biti rak kože. Onda pomislite da se to ne dešava baš tek tako i da to nikako ne može biti rak. Slijedi prva operacija, odstranjivanje, analiza tkiva – i tek tako se desi potvrda da zaista imam rak. Melanom. Mi u ovom društvu rak često zovemo ‘to’ ili ‘ono’ ili kancer, jer zvuči manje loše”, napisao je Magazinović na Facebooku.

On je dodao da nakon druge operacije ne bi trebalo da bude više kancerogenih promjena.

PROCITAJTE, PODIJELITE, POMOZITE SEBI I VAMA BLISKIM I DRAGIM LJUDIMA!Od danas do sutra. Tako svi mi zivimo. Sve prece… Gepostet von Sasa Magazinovic am Freitag, 15. November 2019

“To će, nadam se, potvrditi i nalazi. Ostaće malo veći ožiljak na leđima, spoznaja da se život mijenja dok ne obraćamo pažnju i ljudska obaveza da govorim o svom iskustvu i utječem na ljude da povedu više računa o sebi. I to i ono i rak i kancer se tako često ušunjaju u tijela ljudi koje znamo, volimo, gubimo i opet zaboravimo da naša tijela nisu ništa sigurnija od onih kojima se to desi. Ja sam vjerovatno sticajem okolnosti dobri primjer ove priče – slučajno ili ne. Ali želim vam reći – pregledajte kožu, benove i madeže, nema stigme u samopregledu dojki niti pregledima kod ljekara, ginekologa, urologa, dermatologa… Pratite svaku promjenu i reagujte. I prije promjena, jer ih od danas do sutra često i ne vidimo”, napisao je Magazinović, prenose “Nezavisne“.

On je ponovio da da bi ljudi trebalo da nađu vremena za preventivne ljekarske preglede i da bi trebalo da svi vodimo računa o svom zdravlju.

