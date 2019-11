Gačanović: “Smajlović nije upotrijebio revolver, kćerci mu je trebala terapija”

Menadžment KCUS-a danas se oglasio povodom ovog incidenta kazavši kako će sutra stupiti u dvosatni štrajk upozorenja nakon jučerašnjeg napada.

Advokat Denisa Smajlovića, oca koji je jučer uputio prijetnje Edi Hasanbegoviću, kazao je kako je netačno da je njegov klijent doktoru prijetio vatrenim oružjem, nego se radilo o gasnom pištolju.

“On već duže vrijeme otkako je dijagnoza uspostavljena, da liječenje djeteta nastavi u Truskoj, zato što to ovdje nije moguće. On je tražio saglasnost da se dijete može izmjestititi, i on je iz revolta uradio to što je uradio jer nije mogao dobiti potpis, a djetetu je zadnja terapija bila danas“, kazao je za “Radio Sarajevo” Ermin Gačanović, advokat Denisa Smajlovića.

Kako je pojasnio, njegov klijent se odmah javio u prostorije MUP-a KS gdje je ispitan.

“Moram reći da se svi trebamo staviti u kožu roditelja čije je dijete jako bolesno. On je samo tražio da se njegovoj kćerci dozvoli liječenje u Turskoj, jer je bolest uzela maha i njen život je u pitanju. On je danas uspio da svoju kćerku pošalje na liječenje u Tursku, i uz dozvolu MUP-a je ispratio svoju porodicu do aerodroma“, pojasnio je Gačanović.

Advokat Denisa Smajlovića kazao je kako će nakon saslušanja, Tužilaštvo KS predložiti mjere za njegovog klijenta i kako se nada, sve će završiti na prekršajnoj prijavi.

“On nikoga nije ozlijedio, nikom nije ništa nažao učinio. Radi se samo o izrevoltiranom roditelju koji više nije imao izlaza. Lično mislim da će ovaj slučaj doprinijeti poboljšanju rada institucija kad su slučajevi bolesne djece u pitanju“, kazao je na kraju Gačanović.

Loading..

loading...

Facebook komentari