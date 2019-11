U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 16, na jugu do 19 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 14 °C, saopšteno je iz Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, piše “Avaz“.

