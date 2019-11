“Emir Hadžihafizbegović je pokušao živog da me sahrani”

Povodom svega toga, ove subote gost CD-a bio je Ahmed Imamović koji je, odgovarajući na brojna pitanja, pojasnio tvrdnje iz svog otvorenog pisma, ali je govorio i o opštem stanju u BiH, za koju kaže da je postala “država ulizica”.

– Živimo u laži. Gdje je nestao gen dobrih Bosanaca? Ovo je put u anarhiju, a mi ga plaćamo… Nisam udario ni na Danisa (Tanovića) ni na Damira (Šagolja)… Na njihovo iš, ja bih mogao piš. Izgurat ću ovo do kraja, pobijedit ću – poručio je Imamović gostujući na “Face TV“.

Osvrćući će se na pojedine stavove koje je o njemu iznio Emir Hadžihafizbegović, kaže:

– On je pokušao živog da me sahrani… Upotrijebiti silu na način kako to on radi, znači da će se ona u tvojim rukama pretvoriti u bumerang… Da se, bogdo, samo bavi glumom, sve bi bilo ok, ali Emir Hadžihafizbegović više nikada ne treba biti ministar, niti član upravnog odbora, niti odlučivati… Pa pogledajte šta se sad dešava oko Filmskog centra…

