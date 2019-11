Jutros je u našoj zemlje oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina su zabilježni u sjeverozapadnoj i ponegdje centralnoj Bosni.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 2; Banja Luka 8; Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor, Sanski Most 10; Bugojno, Doboj, Zenica 11; Trebinje 12; Grude, Jajce, Tuzla 13; Široki Brijeg 14; Sarajevo 15; Mostar 16; Neum 20;

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine, uglavnom, u Hercegovini i Krajini, a poslije podne i u večernjim satima u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na sjeveroistoku Bosne do 21 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje prema kraju dana ili u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 16 °C.

