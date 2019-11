Članovi grupe “Pravda za Davida” odgovorili na poziv Milorada Dodika

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH:

“Ja bih to veoma rado uradio i sad, mislim da je to dobra ideja. Evo ako ovi iz Pravde za Davida to hoće, spreman sam da to uradim. Kad god hoće. To je stvarno neprihvatljivo, ja mislim da bi trebalo konačno da se odluči o tome. To govori o pravosudnom sistemu, na koji ja nemam nikakvu ingerenciju”, kazao je Milorad Dodik u Pressingu na “N1“.

15. novembra biće tačno 600 dana od kako porodica i građani traže istinu i rasvjetljenje slučaja. Za taj dan članovi Pravde za Davida zakazuju okupljanje Pred Tužilaštvom poziv da im se pridruži, kažu, i zvanično će uputiti Miloradu Dodiku.

“Koristimo evo i priliku da pozovemo gospodina Dodika, da on prvi uđe u Tužilaštvo, mi ćemo za njim ući da zajedno tužioce izbacimo iz kancelarija, pošto mi smatramo, kao što smatra i gospodin Dodik, potpuno nedopustivo da se i nakon 600 dana istraga ne pomjera sa mrtve tačke i ništa se ne zna”, kazao je Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.

Broj pripadnika grupe koja je ostala istrajna u svakodnevnoj borbi za istinu u Banjaluci sveo se na nekoliko desetina. Otac mladića koji je stradao pod nerasvjetljenim okolnostima, Davor Dragičević kaže u Banjaluku se neće vraćati dok se za to ne steknu bezbjednosni uslovi.

“Čim budem imao garancije od međunarodnih činovnika, i pošto sam stalno u kontaktu sa mojim advokatom kad mi on potvrdi da imam garancije da je to prestala biti policijska država i da je to pravna država naravno da ću se vratiti”, rekao je Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića.

Dodik tvrdi da je slučaj Dragičević zloupotrijebljen i iskorišten u političke svrhe, te da je to slučaj koji treba riješiti pravosuđe, a ne politika.

“Oni su izdigli veliku političku izbornu priči i mora da znate da je na skupu Pravde za Davida održan posljenji izborni skup opozicije”, izjavio je član Predsjedništva BiH.

Davor Dragičević poručuje da će Pravda za Davida djelovati politički i da nije tajna da se osniva stranka.

“Stranka je pri kraju i biće prezentacija, kao što smo i rekli, moramo na taj način nastaviti našu borbu”, kazao je Dragičević.

Dragičević kaže da na predstojećim lokalnim izborima neće biti kandidat, ali da se sprema za opšte izbore 2022. godine.

