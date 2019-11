Semir Osmanagić otkrio podzemni kompleks tunela star više hiljada godina

Rezultati mjerenja dali su na startu sjajne podatke – koncentracija od 21.000 negativnih jona po cm3 je u vrijednosti koncentracije u tunelima Ravne i za nekoliko puta je veća nego na planinama i vazdušnim banjama na vrh stabla u Ulici Jovana Raškovića u tom gradu.

“Radi se o otkriću koje je kruna našeg ovogodišnjeg rada u Bosanskoj dolini piramida, ali i o otkriću koje nam u budućnosti donosi mnogo posla, istraživanja, rada, ali sigurno i mnoštvo novih iznenađenja. Novootkrivena sekcija tunela duga je 63 metra, visina je od 80 cm do jednog metra, dok je u posljednjoj sekciji visina tunela 1,2 metara. Posebno nas raduju energetske vrijednosti koje smo izmjerili, a koncentracija negativnih jona iznosi od 4.000 po cm3 na ulazu, do sjajnih 21.000 po cm3 u unutrašnjosti novog tunela „Ravne 4“, što i za novootkrivene tunele znači da imaju izuzetan zdravstveni efekat na ljude i ljudski organizam”, kazao je dr. Osmanagić za “Radiosarajevo“.

Inače, utvrđeno je kako negativni joni imaju izuzetan efekat na ljudsko zdravlje, ljudski organizam, kao i obnovu ćelija, dok pomažu i u liječenju velikog broja bolesti.

Koncentracija negativnih jona varira, pa u gradskim sredinama iznosi do 300 negativnih jona po cm3, dok je na planinama i u vazdušnim banjama nešto veća. Na Bjelašnici je tokom zime izmjerena koncentracija do 1.000 negativnih jona po cm3, dok se na Igmanu znala popeti i do 5.000.

U Prahistorijskom podzemnom kompleksu tunela Ravne koncentracija je znala dosegnuti i preko 40.000 negativnih jona po cm3, a u novootkrivenim tunelima „Ravne 4“ je za četiri puta veća nego na Igmanu i za 20 puta veća nego na Bjelašnici.

“Vrijednosti negativnih jona su zaista odlične i one osiguravaju i ljekovita svojstva ovih tunela za ljudski organizam. Pored energetskih vrijednosti odmah po ulasku smo naišli i na suhozide, koji su dokaz antropogenog djelovanja, tako da nas u budućem radu očekuje čišćenje pomenutog tunela, arheološka iskopavanja i istraživanja, a nadamo se da ćemo u najskorijem roku naići i na prve artefakte, kao što je bio slučaj u tunelima Ravne 3”, istaknuo je Osmanagić.

