Padavine se očekuju u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne, a vjetar u cijeloj zemlji.

Prognozirana količina padavina iznosit će većinom između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, u Hercegovini lokalno i do 80 litara. Udari juga od 50 do 65 km/h, u večernjim satima lokalno mogući i olujni udari juga do 80 km/h, piše “Fena”.

Loading..

loading...

Facebook komentari