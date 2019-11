“Kada upozorimo građane da ne bacaju smeće, oni nas napadnu”

– U ovom periodu najteže je očistiti jer ima jako puno lišća, pometem i čim prođem, ponovo bude još lišća na ulici, nikako da mu stanem u kraj. Od jutros radim jedno te isto, puhne vjetar i eto ga još – kaže Čusto.

Kaže da nije ni lahko raditi ovaj posao jer je čovjek izložen svemu.

– Pada kiša, zimi snijeg, a ti moraš napolju biti, padalo, puhalo, ti si na terenu. Posao je težak, ali mora se raditi, šta ćeš – priča Čusto.

Ističe kako se svakodnevno susreće sa ljudima koji bezobzirno bacaju smeće posvuda.

– Građani izbacuju smeće u svaka doba, te ostavljaju kese pored kanti za otpatke, tamo gdje nema kontejnera, onda to stoji na ulici. To je naš mentalitet, a kada reagujem, napadnu me i tako dosta puta. Ide gospođa, ujutro, krenula na posao i jede kiflu, a onaj papir samo baci. Umjesto u korpu, ona papir samo ispusti na ulicu. Ja kažem: “Gospođo, ispalo vam je 10 maraka”, a ona se okrene i kaže: “Kojih 10 maraka, za šta ti plaću primaš” – ističe.

Kaže da ako skrene pažnju prolaznicima, bude napadnut.

– Nisam jednom skrenuo pažnju, ali rekao ili ne rekao, isto je, takvi su to ljudi. Još te napadnu – priča za “Faktor“.

Najčešće kaže dok radi pronađe novčanike, uglavnom prazne.

– To budu novčanici ili prazni ili samo dokumenti, vjerovatno ukradeni. Ni sam ne znam koliko sam ih našao. Onda odnesem u policiju i predam, pa u policiji moraš dati izjavu, gdje si našao, kako, procedure su. Ali pomogne se ljudima da ne moraju da vade nove dokumente – kazao je Čusto.

Građani ga, kaže, naročito zimi pozovu na kafu ili čaj da se zgriju.

– Zovu iz kafića, pitaju smiješ li ući da se zgriješ da popiješ čaj. A mi tada uglavnom čistimo snijeg sa trotoara, mostova, stepeništa – pojašnjava.

Sedam godina Refik Kandić prikuplja otpad, uglavnom na području općina Ilidža i Centar.

– Uglavnom radim noćne smjene gdje od 10 do tri sata ujutro kupimo otpad. Svaki radnik ima svoj lokalitet. Svaki dio grada je sličan, ne mogu reći da je negdje bolje ili lošije. Građani često nisu savjesni, pa ostavljaju otpad pored kontejnera, kabasti otpad odlažu u vrijeme kada nisu akcije njegovog prikupljanja – ističe.

Kaže da je bilo različitih anegdota tokom obavljanja posla, a da se često desi da ljudi bace dragocjenosti u kontejnere.

– Ljudi kad bacaju smeće, bace najčešće i ključeve, pa čekaju nas da im pomognemo da nađemo. Pretražujemo zajedno, nekad nađemo, nekad ne. Kolege su znale pronaći i vrijedne stvari – kaže Kandić za “Faktor“.

Kandić kaže kako često građanima smetaju kamioni koji prikupljaju otpad.

– Kada god da počnemo sa radom, nekome smeta, ujutro ako počnemo, onda kažu zašto rano, ako popodne, tad se ljudi vraćaju s posla pa im smetamo, navečer spavaju pa im pravimo buku. Uvijek smo na udaru i žale se – pojašnjava.

Ljudi svakodnevno bacaju smeće na ulicu, ali ne reaguje često jer, kako kaže, može biti napadnut.

– Da imam priliku, rekao bih im da imaju drugo rješenje, može se sačekati do kante da bace. Samo od ljudi tražimo da otpad odlažu na za to predviđena mjesta, da ne stavljaju oko kontejnera, da ne bacaju hranu oko kontejnera jer je raznose psi i mačke, pa mi to poslije moramo čistiti – pojašnjava.

