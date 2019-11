Koliko je država izgubila zbog odlaska mladih

Zaposleni ljudi

Njegova je profesionalna orijentacija razvoj softverskih sistema i analiza podataka. No, problem je shvatio kad su njegovi prijatelji jedan za drugim krenuli u inozemstvo.

U istraživanju je pokazao da postotak emigracije visokoobrazovanih iznosi oko 23 posto, od čega je oko 11 posto ljekara.

– Da bi se „podigao“ srednjoškolac, on društvo košta minimalno 100 do 150 hiljada maraka. Prije svega, ističem da postoje kratkoročni i dugoročni gubici. Kratkoročni se odnose na to koliko je država uložila u obrazovanje i podizanje pojedinaca, a dugoročni je doprinos zaposlenih ljudi – istakao je Fehratbegović.

Društveni doprinos

Za dodatnih 5-6 godina školovanja i podizanja mlade osobe društvo u cjelini plaća dodatnih stotinjak hiljada KM. To znači da smo za pet godina na iseljavanju visokoobrazovanih ljudi izgubili desetine milijardi maraka.

– Imam četvero djece i dobro znam koliko se ulaže u njihovo obrazovanje. Do tih cifara sam došao posredno preko istraživanja koja su rađena u regionu – kazao je Fehratbegović za „Avaz“.

Izvještaj Svjetske banke

Posljednji izvještaj Svjetske banke kaže da polovina građana rođenih u BiH, njih 49,5 posto, u njoj više ne živi, i da visokokvalificirane osobe čine 55 posto broja emigranata iz BiH.

Naši gubici su kao da fudbaler ode vani bez ikakve odštete.

