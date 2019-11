U Jajcu do kraja septembra 122.498 posjetitelja, najbrojniji turisti iz EU

On je naglasio da su rezultati postignuti 2018. godine premašeni već s krajem septembra ove godine i to za skoro 10.000 posjetitelja, piše “Fena”.

”Zaključno sa 30. septembrom imali smo registriran dolazak 122.498 posjetitelja. Ovaj broj svakako ne odražava pravo stanje ukupnog broja turista koji su tijekom prvih devet mjeseci posjetili Jajce, jer statistike temeljimo na broju prodanih karata na našim nacionalnim spomenicima, a svakako veliki broj turista posjeti Jajce i obiđe samo one znamenitosti na kojima se ne vrši nikakva naplata, kao što su primjera radi Plivska jezera”, ustvrdio je on.

Najviše turista posjetilo je vodopad (njih skoro 80.000), a potom slijede tvrđava i katakombe. Državljani Evropske unije i susjednih zemalja najbrojniji su turisti koji posjete Jajce, a potom slijede turisti s Bliskog istoka. U posljednje vrijeme primjetan je trend porasta broja posjetitelja iz Kine i drugih zemalja Dalekog istoka.

Brtan podvlači da su u Agenciji zadovoljni ostvarenim rezultatima, ali i da su svjesni kako postoje velike mogućnosti da se to višestruko unaprijedi.

”Nadamo se da će privatni investitori prepoznati turističke potencijale Jajca te da će ulagati sredstva u izgradnju novih hotela i drugih turističkih sadržaja. To je nešto što trenutno najviše nedostaje Jajcu i zbog čega nas veliki broj turista zaobilazi, posebno organiziranih skupina koje putuju u organizaciji turističkih agencija”, istakao je.

U narednom periodu kao prioritet Agencije ističe uređenje područja oko vodopada.

”Započeli smo s pripremama za uređenje pristupnih staza i ti bi radovi trebali biti završeni do kraja godine. Izradili smo projekat za Zip-line koji će biti postavljen u dva pravca i prolazit će preko vodopada. Smatramo da će to biti jedna od top atrakcija sljedeće godine. U tijeku je i izrada dokumentacije za izgradnju visećeg mosta preko rijeke Vrbas u neposrednoj blizini vodopada i to na mjestu na kojem ga je Austro-ugarska izgradila prije više od 100 godina”, najavio je Brtan.

Poduzeti su i koraci za izradu elaborata i prateće dokumentacije za Plivska jezera s ciljem da taj biser prirode bude zaštićen kao Park prirode.

Nedavno je, kaže Brtan, na lokalitetu sela Divičani otkriveno vrijedno arheološko nalazište. Okončana je prva faza istraživanja te je zabilježeno otkriće antičkog mauzoleja sa sarkofagom koji je jedinstven na ovim prostorima.

”Također smo osigurali sredstva za provođenje arheoloških istraživanja na nacionalnom spomeniku Kraljev grob. Nadamo se završetku ovih radova do početka sljedeće sezone kako bismo i ova bogatstva mogli uključiti u našu turističku ponudu”, ocijenio je direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Anto Brtan.

On je na kraju razgovora zaključio da će biti nastavljeno i obogaćivanje ponude i na drugim kulturno-povijesnim znamenitostima uz nadu da će imati potporu svih nadležnih institucija, ali i sugrađana.

