Ko su uzori mladih u BiH: Političari ili uspješni pojedinci

Amna Muhamedović u istoriji Pravnog fakulteta kojoj je pošlo za rukom da diplomira sa prosjekom 10 i vrlo vjerovatno je još jedna uspješna mlada žena koja će svoju karijeru nastaviti graditi van BiH.

“Ja sam za jednu noć dobila devet vizit karti gdje su mi ljudi došli i rekli Amna molim te samo se javi, dođi, kod nas ti je posao zagarantovan. Za jednu noć devet ponuda. To su bile ponude iz Njemačke, Švedske, Češke i Švicarske. Iz BiH za ovoliko mjeseci, nije stigla nijedna ponuda”, kaže Muhamedović.

Zašto će Amna teško dobiti posao u BiH, dijagnozu postavio Draško Stanivuković.

“U ovoj zemlji nije bolje zato što ljudi koji je vode ne žele da je naprave boljom. Jer, ako bi otvorili vrata svih institucija, učinili ih transparentnim, pobijedili bi najbolji, a to nije cilj. Cilj je da pobijede poslušni koji drže kao taoce, one najbolje”, upozorava Stanivuković.

A što dobijaju, za početak, po mjeri bh. države, najbolji: Redovna mjesečna primanja od najmanje 6.000 maraka, službena vozila, telefon, plaćena putovanja, brojne povlastice, otvorena vrata u društvo. Dok je odgovornost za posao – minimalna.

“Kakvu vi poruku šaljete mladim naraštajima. Umjesto da će se nagrađivati marljivi rad, vi im poručujete učlanite se u političku partiju i daće Bog da će za nerad dobiti platu”, smatra Asim Mujkić, sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Uzori mladim ljudima su, kao i uvijek oni najuspješniji. U BiH to su često tzv. instagram zvijezde. Amne Muhamedović nema ni u toj kategoriji

“E sad, to što imamo problem sa iskrivljenim sistemom vrijednosti gdje su najuspješnije neke opskurne ličnosti. Što bi hrvatski komičar Željko Pervan rekao, danas je najbolje zabiti sjekiru u glavu i hodati okolo. Bićeš svima atrakcija i zaradičeš puno novaca”, kaže Mahir Cvrk sa FPN Sarajevo.

“Barem moja generacija, možda i zadnja, znala je za Alan Forda, za rock scenu, to su bili nekakvi heroji, pa kad dođeš u određene godine, to su neki pisci. Mislim da su to danas pretežno instagram zvijezde, kič u svakom pogledu i šund i nešto slično tome”, dodaje historičar i aktivista Dragan Markovina.

Pravedna država koja daje jednake šanse svima je san koji i Amna živi, dok poručuje kako vlast jeste ogledalo naroda, jednako kao i društvo u kojem živimo,piše N1

