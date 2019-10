Žene su odgovornije u vožnji? Intruktorica Lejla Džafić kaže da žene čine 80 posto upisnika i polaznika njihove auto škole

– U posljednje tri godine mog rada i prakse žene čine 80 posto upisnika i polaznika naše auto škole. Mogu reći da su žene sigurno odgovornije i da im više radi savjest u vožnji. Mada ne treba generalizirati, jer kao i u svim stvarima sve je više individualno. Interesantno je da gospođe treće dobi dolaze kod nas da uče da voze, sa nekih 60 do 65 godina. Bile su jako dobre i bilo je zanimljivo raditi sa njima. Također, često nam dolaze dame koje nisu vozile po 15 ili 20 godina i sada su dobile želju da voze, te traže kondicione časove. Tako se i ti stari- novi vozači vraćaju na cestu- govori Ljiljana Džafić, instruktor vožnje u auto školi Exclusive Plus.

Kako kaže, nema razlike u obučavanju među spolovima. Prema svim polaznicima obuke ima isti odnos, a cilj je da bez presinga i frustracija usvoje bitno znanje i, prije svega, zavole vožnju i uživaju u njoj.

– Najbitnije je da ih prvo opustim i rasteretim, da ne postoji neki strah ili stres za volanom. Tu je, potom, plan i program koji se poštuje, tako da sa svima uspijevam naći „zajednički jezik“ i dobro se uklopimo. Žene malo više slušaju na časovima, dok su muškarci najčešće dosta sigurniji u sebe. No, sve se to sredinom obuke iskristališe. Žene također vole brzu vožnju kada se opuste, iako se to često vezuje za mušku populaciju- ističe Džafić koja je vozač već 11 godina.

