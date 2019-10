Mustafa, brat migranta Saida Addoua, stradalog u Bileći: “Želimo znati zašto je likvidiran”

Anadolu Agency (AA) stupila je u kontakt s Mustafom Addouom u Maroku, koji se u razgovoru prisjetio Saidovih želja prije nego što je krenuo na opasni put, ali i govorio o željama porodice kada je riječ o tijelu stradalog. Mustafa je tom prilikom kazao kako je njegov brat Said bio najmlađe dijete šestočlane porodice. Roditelji su imali četvero djece, od toga dvije kćerke.

Svjestan teškog života u Maroku, Said je, prisjeća se Mustafa, dugo razmišljao o odlasku u Evropu, gdje se nadao da će imati bolji život ne samo za sebe nego i porodicu koja je veoma siromašna.

Prije nešto više od mjesec napustio je Maroko i preko Turske, Grčke, Albanije i Crne Gore došao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je tragično stradao.

Upitan da li žele tijelo prebaciti u Maroko, Mustafa je kazao kako bi voljeli ukoliko je to moguće, Saidovo tijelo prebaciti u rodno mjesto. Ipak, dodaje Addou, razgovarao je s majkom i ocem i porodica pristaje i na to, ukoliko ne bude postojala mogućnost za prebacivanje u Maroko, da tijelo ostane u Bosni i Hercegovini, jer su saznali da je Said ukopan među muslimanima i prema islamskim propisima što im u određenoj mjeri umanjuje bol.

Najviše od svega, pojašnjava Addou, žele znati istinu, šta se dogodilo, zbog čega i kako je Said stradao, ali i pravdu te da odgovorni budu procesuirani.

