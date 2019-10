Ponesite kišobrane, dolazi nam kiša, a možda i snijeg

Na visokim planinama moguć je i slab snijeg. U petak i za dane vikenda očekuje se stabilizacija vremenskih prilika. Na jugu Hercegovine prognozira se pretežno vedro, a u Bosni pretežno oblačno s maglom u prijepodnevnim satima, javlja FHMZBiH.

Temperature zraka će opadati tokom sedmice. U prvom dijelu tjedna, jutarnje temperature kretat će se od 5 do 10 stepeni u Bosni, a u Hercegovini do 14 stepeni. Najveće dnevne temperature kretat će se između 14 i 19 u Bosni, a u Hercegovini do 23 stepeni, prenosi “Fena”.

U nastavku sedmice, jutarnje temperature zraka biće u rasponu od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni, a najveće dnevne od 6 do 12 u Bosni, a na jugu zemlje do 16 stepeni.

Sljedeće sedmice, od 4. do 11. novembra, prema raspoloživim sinoptičkim podatcima, očekuje se, uz blagi porast temperature zraka, povremena kiša koja bi trebala biti intenzivnija na jugu zemlje. U Bosni je tokom dana moguća magla i niska oblačnost.

Jutarnje temperature između 7 i 14, a najviše dnevne u rasponu od 13 do 18 stepeni Celzijusa.

